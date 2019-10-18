0
0
126
НОВОСТИ

ФРГ и НАТО проводят секретные учения со сценарием начала атомной войны - СМИ

20:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы ФРГ участвуют вместе с партнерами по НАТО в секретных учениях, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщило в пятницу агентство ДПА со ссылкой на собственные источники.

По его информации, маневры под названием Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") начались на текущей неделе. Во время учений отрабатывается, помимо прочего, использование самолетов, способных нести ядерное оружие.

Бундесвер задействовал в них свои истребители Tornado ("Торнадо") авиационной эскадры 33. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 18.10.2019
В прессу просочилась переписка Boeing и авиавластей США по поводу самолета 737 MAX
0
54
20:20 18.10.2019
Невыдача Америкой виз по линии ООН влияет на работу организации - офис генсека
0
93
19:45 18.10.2019
Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны
0
154
19:20 18.10.2019
Титов предложил провести налоговую амнистию для все ИП и малых предприятий
0
170
18:54 18.10.2019
Законопроект о запрете пластиковых пакетов Роспотребнадзор не готовил
0
182
18:15 18.10.2019
Эрдоган назвал строки очередной поставки установок С-400 Турции
0
207
17:40 18.10.2019
Две женщины вышли в открытый космос с МКС
0
246
17:12 18.10.2019
Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны
0
264
17:00 18.10.2019
В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошел ни один учитель
0
288
16:32 18.10.2019
Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
0
295

Возврат к списку