ФРГ и НАТО проводят секретные учения со сценарием начала атомной войны - СМИ
20:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы ФРГ участвуют вместе с партнерами по НАТО в секретных учениях, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщило в пятницу агентство ДПА со ссылкой на собственные источники.
По его информации, маневры под названием Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") начались на текущей неделе. Во время учений отрабатывается, помимо прочего, использование самолетов, способных нести ядерное оружие.
Бундесвер задействовал в них свои истребители Tornado ("Торнадо") авиационной эскадры 33.
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