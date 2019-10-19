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Прорвавшая дамба в Красноярском крае официально нигде не зарегистрирована - губернатор

10:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дамба, порыв которой произошел в Красноярском крае, нигде официально не зарегистрирована, сообщил губернатор региона Александр Усс.

"По предварительным данным, как гидротехническое сооружение [она] у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка 5 метров высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия-24".

"Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. В результате обильных осадков, возможно, произошло разрушение", - сообщил журналистом председатель краевого правительства Юрий Лапшин. По его словам, окончательно причины будут установлены специальной технической экспертизой и следственными органами.

Около двух часов ночи в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. На месте работают спасатели.

Жертвами ЧП стали 13 человек, судьба еще 13 устанавливается.


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