Пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области выдали 5,5 тыс. жилищных сертификатов

07:34 Источник: Интерфакс

Власти в зоне наводнения Иркутской области выдали 5,5 тыс. жилищным сертификатов семьям, жилье которых значительно пострадало, и было признано непригодным для проживания, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Обладательницей свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения (жилищного сертификата - ИФ) №5500 стала жительница поселка Шумский Нижнеудинского района", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

По данным областного правительства, к настоящему времени поступило 6 тыс. 111 заявлений на получение жилищных сертификатов. На рассмотрении находится 611 пакетов документов. Заявления продолжают поступать - всего непригодными для проживания признаны 6,9 тыс. домов и квартир.

В сообщении отмечается, что 1,8 тыс. пострадавших семей уже приобрели новое жилье, их сертификаты оплачены.



