0
0
109
НОВОСТИ

Пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области выдали 5,5 тыс. жилищных сертификатов

07:34 21.10.2019 Источник: Интерфакс

Власти в зоне наводнения Иркутской области выдали 5,5 тыс. жилищным сертификатов семьям, жилье которых значительно пострадало, и было признано непригодным для проживания, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Обладательницей свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения (жилищного сертификата - ИФ) №5500 стала жительница поселка Шумский Нижнеудинского района", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

По данным областного правительства, к настоящему времени поступило 6 тыс. 111 заявлений на получение жилищных сертификатов. На рассмотрении находится 611 пакетов документов. Заявления продолжают поступать - всего непригодными для проживания признаны 6,9 тыс. домов и квартир.

В сообщении отмечается, что 1,8 тыс. пострадавших семей уже приобрели новое жилье, их сертификаты оплачены.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:24 21.10.2019
Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов в Сирии
0
22
08:18 21.10.2019
Помпео рассказал о "давлении" США на власти Украины
0
37
08:11 21.10.2019
Великобритания запустила чрезвычайный план по жесткому брекзиту
0
49
07:53 21.10.2019
Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае
0
88
07:47 21.10.2019
Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами
0
94
07:23 21.10.2019
Ракеты США "с высокой вероятностью" могут быть развёрнуты в АТР и Европе - Шойгу
0
123
07:12 21.10.2019
Россия занимает 3-е место в мире по возможностям управления интернетом - доклад КНР
0
137
07:00 21.10.2019
Стратегическое партнерство Москвы и Пекина входит в новую фазу - Шойгу
0
157
20:30 20.10.2019
В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай, более 10 пострадавших
0
666
19:20 20.10.2019
Американские военные перевозят боевиков ИГ из Сирии в Ирак
0
648

Возврат к списку