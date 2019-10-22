Сирийские курды забросали уезжающих американских военных картошкой
08:43 22.10.2019 Источник: MIGnews
Жители сирийского города Эль-Камышлы, населенного курдами, забросали картошкой и помидорами американских военных, которые покидали северо-восток Сирии.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Разъяренные выводом американских войск жители выкрикивали лозунги с критикой Вашингтона: "Нет - Америке!", "Америка лжет", "Американцы убегают как крысы".
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