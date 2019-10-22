МИД Норвегии: Мы не рассматриваем Россию как угрозу своему существованию
18:53 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Во-первых, рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем", - заявил заместитель руководителя норвежского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос аудитории.
При этом Халворсен отметил, что, по мнению Осло, с Москвой следует поддерживать политический диалог, несмотря на разногласия. В связи с этим дипломат напомнил, что на днях в Киркенесе состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Сёрейде. "Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области. Так что министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде встретится с Сергеем Лавровым в Киркенесе - северном пограничном городе Норвегии - позднее на текущей неделе в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной армией <...> Северной Норвегии от нацистской оккупации в 1944 году", - сказал Халворсен.
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