Трамп: Санкции с Турции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится

07:59 Источник: Русская служба Би-би-си

США снимают санкции против Турции, введенные за вторжение турецких войск на северо-восток Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в среду.

Решение последовало за остановкой турецкой операции "Источник мира", об этом президенты Турции и России договорились в Сочи во вторник.

"Санкции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится", - сообщил Дональд Трамп.