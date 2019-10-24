Трамп: Санкции с Турции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится
07:59 24.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
США снимают санкции против Турции, введенные за вторжение турецких войск на северо-восток Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в среду.
Решение последовало за остановкой турецкой операции "Источник мира", об этом президенты Турции и России договорились в Сочи во вторник.
"Санкции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится", - сообщил Дональд Трамп.
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