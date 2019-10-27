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Дональд Трамп сообщил некоторые подробности операции по уничтожению главы ИГ

17:22 27.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие сообщники главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади были уничтожены в ходе операции против него. Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Ни один [американский] военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как большое число бойцов и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним", - подчеркнул Трамп. "Он умер, забежав в тупиковый тоннель, воя, плача и крича по пути", - указал президент США, подчеркнув, что главарь ИГ был в окружении троих детей.

"Он добежал до конца тоннеля, но его догнали наши собаки, - уточнил Трамп. - Он привел в действие пояс смертника, подорвав себя и троих детей". Хозяин Белого дома отметил, что тело главаря ИГ было изуродовано, к тому же на него в результате взрыва обвалились стены тоннеля. "Однако результаты экспертизы дали нам точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение - это был он", - заключил Трамп.

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