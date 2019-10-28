СМИ выяснили стоимость будущего проезда по трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург

11:05 Источник: Известия

Проект приказа госкомпании «Автодор» (управляет платными трассами) о тарифах на М-11 должен вступить в силу в ноябре. С документом ознакомились «Известия». В «Автодоре» подтвердили, что работают над сеткой тарифов.

Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. рублей, следует из проекта приказа «Автодора». Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.



Скоростная магистраль общей протяженностью 670 км (из них длина платных участков –– 606,7 км) пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость строительства составила около 550 млрд рублей, пояснили в «Автодоре». Известия

