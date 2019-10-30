HBO будет снимать приквел "Игры престолов", но не тот, что планировался ранее

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская телекомпания HBO снимет приквел к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), который получит название "Дом дракона" (House Of The Dragon). Об этом стало известно во вторник на мероприятии для инвесторов медиахолдинга WarnerMedia, в который входит HBO. Ранее телекомпания отказалась от другого подобного проекта.

Согласно опубликованным данным, действие нового сериала развернется за 300 лет до событий "Игра престолов". Режиссером "Дома дракона" выступит британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся в 2016 за одну из них премии "Эмии" в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала". Сюжет приквела будет создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. К настоящему моменту HBO заказала 10 эпизодов нового сериала.

Ранее во вторник стало известно о том, что HBO отказалась от съемок другого приквела к "Игре престолов", о создании которого было объявлено в январе этого года.