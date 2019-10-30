0
0
10
НОВОСТИ

HBO будет снимать приквел "Игры престолов", но не тот, что планировался ранее

08:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская телекомпания HBO снимет приквел к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), который получит название "Дом дракона" (House Of The Dragon). Об этом стало известно во вторник на мероприятии для инвесторов медиахолдинга WarnerMedia, в который входит HBO. Ранее телекомпания отказалась от другого подобного проекта.

Согласно опубликованным данным, действие нового сериала развернется за 300 лет до событий "Игра престолов". Режиссером "Дома дракона" выступит британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся в 2016 за одну из них премии "Эмии" в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала". Сюжет приквела будет создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. К настоящему моменту HBO заказала 10 эпизодов нового сериала.

Ранее во вторник стало известно о том, что HBO отказалась от съемок другого приквела к "Игре престолов", о создании которого было объявлено в январе этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 30.10.2019
В "черном списке" спортивных болельщиков МВД РФ уже более 500 человек
0
62
07:39 30.10.2019
Температура воздуха в Москве в среду будет колебаться около нуля градусов
0
60
07:35 30.10.2019
В Конгрессе США призвали Белый дом заняться вопросом продления договора ДСНВ
0
74
07:19 30.10.2019
В Калифорнии объявлен экстремальный режим пожарной опасности
0
100
07:13 30.10.2019
Конгресс США одобрил санкции против Турции за покупку у России ЗРК С-400
0
109
07:09 30.10.2019
Излишками энергии МГТС собирается заряжать электромобили
0
108
07:00 30.10.2019
Эксперты высказали свое мнение по поводу объема секретных статей бюджета РФ
0
132
22:30 29.10.2019
Россия и Турция стратегические партнеры - Лавров
0
461
21:30 29.10.2019
Эксперты считают, что права на тв-контент в интернете защитит закон о едином поставщике
0
600
20:30 29.10.2019
В Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380, летевший в Таиланд
0
691

Возврат к списку