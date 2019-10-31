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РФ распространяет С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова - Госдеп

16:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова. Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Большой путь был пройден с тех пор, как [автомат] АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру", - утверждал он.

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