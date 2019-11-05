В Москве завершились публичные слушания по проекту бюджета

19:05

Публичные слушания, посвященные проекту городского бюджета, организованные столичной Общественной палатой, состоялись в Москве. По словам главы ОП Москвы Константина Ремчукова, участники проявили «высокую политическую культуру» в процессе обсуждения документа. «Это подтверждает высокий уровень политической культуры в городе и запрос на общественные слушания, на детальное обсуждение. Будем продолжать работать над улучшением бюджета в интересах москвичей», - отметил председатель палаты. Для участия в слушаниях зарегистрировались более 1100 участников.

«Сегодня часто можно слышать высказывания, что доходы Москвы необоснованно велики, - поясняла собравшимся руководитель Департамента финансов столицы Елена Зяббарова. - Некоторые даже говорят, что благодаря столичному статусу в московском бюджете сконцентрированы ресурсы других регионов, поскольку здесь зарегистрированы крупные холдинговые и финансовые компании. Согласно официальной статистике, доля столицы в совокупном валовом региональном продукте регионов составляет 21%. Еще надо учитывать, что статистика при подсчете ВРП регионов не учитывает финансовый сектор, а он для московской экономики является весомым. С учетом финансового сектора доля Москвы – 24%».

«Перед принятием проекта бюджета в первом чтении документ прошел широкое обсуждение в Мосгордуме, - рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. - По итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой, предложения и замечания, поступившие от жителей нашего мегаполиса, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент. Поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета».

Проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.», внесенный в Мосгордуму мэром столицы Сергеем Собяниным, был принят депутатами в первом чтении на минувшей неделе.