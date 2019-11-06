Некоторые фильмы о терактах в "Норд-Осте" и Беслане не во всем правдивы - Песков

17:12 Источник: Эхо Москвы

Часть информации из фильмов про Беслан и «Норд-Ост» не соответствует действительности и передергивается. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Не вся информация, приведенная в фильмах относительно того, что многие заложники не получают помощь, соответствует действительности. Некоторая информация передергивается, мы это проверяли», — сказал он. Песков добавил, что в Кремле не смотрели фильм Катерины Гордеевой «Норд-Ост», вышедший к 17-ой годовщине со дня захвата террористами зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.

«Что касается запроса – это не запрос. Это память, которая всегда будет в нашем обществе. Мы всегда будем помнить о жертвах терроризма. Мы всегда будем помнить о героях, которые боролись с террористами и отдали свои жизни. Эта память будет храниться всегда», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста «Эхо Москвы» о том, заметили ли в Кремле общественный запрос на возвращение к оценке тех событий.

