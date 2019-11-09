Меркель назвала примерные сроки выравнивания уровня жизни востока и запада Германии
09:14 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном в пятницу вечером интервью газете "Зюддойче цайтунг".
"Во многих вещах, относительно которых считалось, что восток и запад сравняются, сегодня видно, что это займет скорее полвека или больше", - полагает глава германского правительства. "Спустя 10-20 лет была надежда, что это произойдет быстрее", - заметила Меркель.
Канцлер считает, что германское общество сейчас активнее обсуждает тематику падения Берлинской стены, чем ранее, что, по ее мнению, может быть связано с ростом "националистических и протекционистских тенденций в мире". "И здесь взгляд сильнее направлен на различия, которые существует между "старыми" и "новыми" землями", - указала она.
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