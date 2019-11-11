При строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль - Песков

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков: при строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль. На строительство космодрома выделили 91 млрд рублей, из которых 11 млрд похищено.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, из 19 объектов строительство пяти не завершено. На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома, Песков ответил, что пять уголовных дел сейчас продолжают рассматривать в Следственном комитете.



Ранее на заседании правительства президент признал, что «воруют сотнями миллионов», цитирует Владимира Путина «Интерфакс». Говорит Москва

