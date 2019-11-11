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Украинская армия обстреляла из танков территорию ДНР, сообщили в республике

18:40 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков обстреляли из танков западную окраину Горловки. Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 15:40 зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению поселка Широкая Балка. Произведено два выстрела из танка и 10 выстрелов из боевой машины пехоты", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

По данным СЦКК, обстрел велся с позиций украинских силовиков в селе Новогородское. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала.

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