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Глава РАН заверил Путина, что чиновников среди кандидатов в академики сейчас нет

16:12 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Российской академии наук Александр Сергеев во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в этом году среди новоизбранных академиков и членов-корреспондентов РАН не будет госслужащих.

В ноябре 2016 года глава государства подверг критике ситуацию, когда ряд чиновников стали академиками и членами- корреспондентами РАН вопреки его поручению не совмещать занятие наукой и госслужбу.

"Мы помним вашу критику на выборах три года назад <…>. Мы очень аккуратно к этому отнеслись в этом году, и таких случаев у нас больше не будет", - обратился Сергеев к Путину.

Он рассказал также, что в этом году при избрании академиков и членкоров в одном из отделений РАН впервые будет опробован аналог государственной автоматизированной системы "Выборы". "Кроме того, отвечая на упреки в каких-то там манипуляциях, связанных с бюллетенями, в этом году впервые мы вводим систему защищенных бюллетеней", - подчеркнул Сергеев.

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