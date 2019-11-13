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На Украине заявили о невыполнении предвыборных обещаний Зеленского

09:20 13.11.2019 Источник: Известия

Правительство Украины и ее парламент прекратят свою деятельность досрочно из-за невыполненных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его словам, Зеленский перед выборами обещал посадить коррупционеров, ввести понятие «закон один для всех», а также создать условия для возвращения украинцев из эмиграции. Однако этого, по мнению Спивака, не произошло.

Результатом невыполнения обещаний эксперт видит прекращение работы правительства в нынешнем составе и досрочные выборы в Верховную раду уже осенью 2020 или весной 2021 года.

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — заявил он 12 ноября в эфире NewsOne, подчеркнув, что после этого наступит новый этап развития Украины.  Известия

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