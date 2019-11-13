"Здоровая Москва" получила Гран-при международного конкурса

16:19

Столичный проект «Здоровая Москва» получил Гран-при конкурса Eventiada IPRA Golden World Awards. По данным пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы, в нынешнем году заявки от претендентов на премию поступили из 13 стран, жюри рассмотрело примерно 140 проектов.



«Проект правительства Москвы «Здоровая Москва», реализуемый столичным департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации «Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях» и завоевал самую главную награду: Гран-при премии», - сообщает Департамент.

Задача проекта «Здоровая Москва» - сформировать у москвичей привычку к здоровому образу жизни. В столичных парках были открыты специальные павильоны, в которых врачи проводили экспресс-обследования горожан, проводили лекции, организовывали спортивные занятия.

«Еще одно первое место получил проект департамента здравоохранения Москвы «ЗОЖ - через молодежь» в номинации «Лучший проект о здоровом образе жизни», - отмечают в Департаменте.