"Здоровая Москва" получила Гран-при международного конкурса
16:19 13.11.2019
«Проект правительства Москвы «Здоровая Москва», реализуемый столичным департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации «Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях» и завоевал самую главную награду: Гран-при премии», - сообщает Департамент.
Задача проекта «Здоровая Москва» - сформировать у москвичей привычку к здоровому образу жизни. В столичных парках были открыты специальные павильоны, в которых врачи проводили экспресс-обследования горожан, проводили лекции, организовывали спортивные занятия.
«Еще одно первое место получил проект департамента здравоохранения Москвы «ЗОЖ - через молодежь» в номинации «Лучший проект о здоровом образе жизни», - отмечают в Департаменте.
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