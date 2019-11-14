Около месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае из-за циклона из Китая
08:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Циклон из Китая принес снег и сильный ветер в Хабаровский край, на побережье в центральной части региона выпало около месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.
Погоду в нескольких регионах Дальнего Востока, включая Хабаровский край, Амурскую область, Еврейскую АО, Приморье испортил подошедший с Китая циклон.
"Сейчас на большей части территории Хабаровского края отмечается сильный ветер, осадки практически во всех районах, кроме южных. На побережье Татарского пролива, в Советско-Гаванском районе, за ночь выпало более 40 мм осадков - мокрого снега и снега - это почти месячная норма", - сказали в гидрометцентре.
В администрации района агентству сообщили, что часть выпавшего мокрого снега успела подтаять, а позже ударил мороз - дороги обледенели. Сейчас улицы Советской Гавани расчищают и посыпают специальной смесью.
В гидрометцентре сообщили, что циклон смещается на Сахалин, в Хабаровском крае в настоящее время усиливается ветер. Так, в Хабаровске при ясной погоде сейчас ветер дует со скоростью 17 м/с, к вечеру скорость повысится до 25 м/с, на остальной территории региона ветер будет дуть со скоростью до 22 м/с, на побережье - до 33 м/с. Идет также понижение температуры. Циклон будет оказывать влияние на регион еще двое суток. Сильный ветер отмечается и в соседней с Хабаровским крае Еврейской АО, снег там не идет.
В пресс-службе хабаровского аэропорта агентству сообщили, что из-за непогоды перенесены на другое время несколько внутренних рейсов. Рейс на Чумикан по метеоусловиям сможет вылететь только в пятницу утром, задерживается рейс на Охотск и на Николаевск-на-Амуре.
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