Минск считает необходимыми изменения в договор с РФ о взаимных усилиях по охране границы
13:20 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия считает необходимым внесение изменений в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы, и соответствующую задачу уже поставил глава республики. Об этом сообщил в четверг журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.
"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась, - сказал он. - Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления".
По словам Зася, ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. "Мы к этому готовы", - отметил он.
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