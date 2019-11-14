0
0
37
НОВОСТИ

Минск считает необходимыми изменения в договор с РФ о взаимных усилиях по охране границы

13:20 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия считает необходимым внесение изменений в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы, и соответствующую задачу уже поставил глава республики. Об этом сообщил в четверг журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась, - сказал он. - Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления".

По словам Зася, ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. "Мы к этому готовы", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 14.11.2019
СК счел, что к крушению "Боинга" в Казани в 2013 году привела недостаточная подготовка пилота
0
7
13:05 14.11.2019
Олег Осипов прокомментировал случай с женщиной на Алтае
0
61
13:00 14.11.2019
Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел соответствующего разрешения
0
70
12:32 14.11.2019
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
0
113
12:20 14.11.2019
Лицам с неснятой судимостью за тяжкие преступления могут запретить управлять общественным транспортом
0
120
12:05 14.11.2019
Для прикрытия места базирования вертолетов на севере Сирии РФ разместила комплекс ПВО "Панцирь"
0
154
12:00 14.11.2019
И.о. президента Боливии сменила руководство вооруженных сил
0
147
11:32 14.11.2019
Президент Казахстана раскритиковал кабмин и акимов за неконтролируемый рост цен
0
195
11:20 14.11.2019
В Москве застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
0
225
11:05 14.11.2019
Россия усиливает военную базу в Таджикистане системой С-300
0
218

Возврат к списку