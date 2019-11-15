Российские спецслужбы могли перехватить телефонный разговор посла США в ЕС с Трампом - CNN
09:20 15.11.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что летний телефонный разговор между послом Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордоном Сондлендом и президентом США Дональдом Трампом, вероятно, подвергся прослушке. Об этом сообщает CNN.
Он предположил, что перехватить разговор могли, в том числе и российские спецслужбы.
«Если это правда, звонок по телефону между послом Сондлендом и президентом Трампом является вопиющим нарушением традиционных методов контрразведки», — сказал Полимеропулос.
При этом он отметил, что такой небезопасный разговор на столь высоком уровне не должен был произойти. Газета.Ru
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