Российские спецслужбы могли перехватить телефонный разговор посла США в ЕС с Трампом - CNN

09:20 Источник: Газета.Ru

Бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что летний телефонный разговор между послом Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордоном Сондлендом и президентом США Дональдом Трампом, вероятно, подвергся прослушке. Об этом сообщает CNN.

Он предположил, что перехватить разговор могли, в том числе и российские спецслужбы.



«Если это правда, звонок по телефону между послом Сондлендом и президентом Трампом является вопиющим нарушением традиционных методов контрразведки», — сказал Полимеропулос.



При этом он отметил, что такой небезопасный разговор на столь высоком уровне не должен был произойти. Газета.Ru

