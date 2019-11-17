Арестованные корабли ФСБ исключила из числа вещдоков по делу украинских моряков

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.