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Арестованные корабли ФСБ исключила из числа вещдоков по делу украинских моряков

14:55 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.

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