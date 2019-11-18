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Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области

14:22 18.11.2019

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня AA+ (RU), прогноз «Стабильный», и ее облигаций – до уровня AA+ (RU). В релизе агентства отмечается, что «повышение кредитного рейтинга Московской области обусловлено темпами развития ее экономики, опережающими среднестрановые показатели, что транслируется в устойчивый рост доходов областного бюджета, позволяющий менять его структуру в пользу более гибких капитальных расходов. Кредитный рейтинг поддерживается стабильными бюджетными показателями, средним уровнем долговой нагрузки и минимальными рисками рефинансирования при избыточном объеме собственной ликвидности».

Рейтинг агентства подтверждает эффективность бюджетной политики Московской области, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. «С 1 января 2020 года в зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты Российской Федерации будут отнесены Минфином России к группам заемщиков с высокой, средней или низкой долговой устойчивостью, – говорит первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева. – На 1 января 2020 года государственный долг Московской области не превысит 34,5% к собственным доходам бюджета, что позволяет уже сейчас отнести регион к первой группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью. Эта позиция будет сохранена за Московской областью и в последующие годы».

Напомним, что в феврале 2019 года агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Московской области до высокого инвестиционного уровня – Ba1, прогноз «позитивный». В сентябре 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Московской области на «позитивный» со «стабильного». Долгосрочные рейтинги региона в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BBB-».

По информации пресс-службы Министерства экономики и финансов Московской области


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