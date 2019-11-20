Наказание за шумное поведение предлагают включить в КоАП
10:32 20.11.2019 Источник: Известия
Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают.
Эксперты согласны, что изменения КоАП необходимы, однако сомневаются, что они станут достаточным стимулом для полиции.
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