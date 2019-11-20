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Наказание за шумное поведение предлагают включить в КоАП

10:32 20.11.2019 Источник: Известия

Россиянам хотят разрешить вызывать наряд полиции из-за громкой музыки в соседней квартире — и на каждый из таких сигналов стражи порядка обязаны будут оперативно отреагировать. Ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, предложили включить в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ночным хулиганам за «внеурочную» любовь к современным хитам или танцам придется выложить до 3 тыс. рублей. С такой инициативой в комиссию по разработке документа от имени российских регионов обратился Совет Федерации (письмо есть в распоряжении «Известий»).

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают.

Эксперты согласны, что изменения КоАП необходимы, однако сомневаются, что они станут достаточным стимулом для полиции.

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