Вице-мэр Москвы Ракова заявила о начале эксперимента по цифровому зрению в медицине

17:11

В Москве до 2021 года начнут экспериментировать с использованием технологии компьютерного зрения в медицине. Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, специальная программа будет анализировать медицинские снимки пациентов и искать признаки таких заболеваний как рак легких, молочной железы и различных патологий.

«Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов, но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход, - отмечает вице-мэр. - И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии».

Эксперимент будут проводить с конца 2019 по 2021 год с использованием данных Единого радиологического информационного сервиса. По словам Раковой, эксперимент подобного масштаба в медицине проводится впервые в мире. Программа будет исследовать все случаи проявления того или иного заболевания, основываясь на базе данных, а также анализировать новые снимки и определять заболевания по схожим признакам.

В ходе этого процесса компаниям-разработчикам нужно будет пройти специальную процедуру клинико-технических испытаний, доказать свое соответствие определенным критериям безопасности и качества, предъявить необходимые сертификаты соответствия, а также предварительные научные результаты.

