Вице-мэр Москвы Ракова заявила о начале эксперимента по цифровому зрению в медицине
17:11 21.11.2019
«Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов, но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход, - отмечает вице-мэр. - И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии».
Эксперимент будут проводить с конца 2019 по 2021 год с использованием данных Единого радиологического информационного сервиса. По словам Раковой, эксперимент подобного масштаба в медицине проводится впервые в мире. Программа будет исследовать все случаи проявления того или иного заболевания, основываясь на базе данных, а также анализировать новые снимки и определять заболевания по схожим признакам.
В ходе этого процесса компаниям-разработчикам нужно будет пройти специальную процедуру клинико-технических испытаний, доказать свое соответствие определенным критериям безопасности и качества, предъявить необходимые сертификаты соответствия, а также предварительные научные результаты.
НОВОСТИ
- 17:32 21.11.2019
- Оборудование и оружие, изъятое с украинских кораблей, являются вещдоками в деле моряков
- 17:12 21.11.2019
- В Испании расследуют возможную причастность России к событиям в Каталонии
- 17:00 21.11.2019
- МИД РФ назвал "шпионский скандал" в Сербии провокацией перед контактами на высшем уровне
- 16:32 21.11.2019
- Путин потребовал "с умом" подходить к введению дополнительных медобследований для водителей
- 16:12 21.11.2019
- В США задержали мужчину при попытке проехать на территорию Белого дома
- 16:00 21.11.2019
- Иерусалимский патриарх Феофил III настаивает на всеправославном совещании
- 15:32 21.11.2019
- Белоруссия тестирует секретную мобильную связь
- 15:12 21.11.2019
- Госдума запретила продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения
- 15:00 21.11.2019
- Впервые в истории Израиля право создать кабмин переходит всему составу парламента
- 14:32 21.11.2019
- У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать