Турция намерена использовать российские С-400 - министр обороны

11:32 Источник: Газета.Ru

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара планирует использовать купленные у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, эти комплексы «будут функционировать».



Акар рассказал, что сейчас «персонал из состава ВС Турции по эксплуатации С-400 проходит обучение», после чего состоятся запланированные мероприятия по применению С-400.



До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о невозможности отказа Анкары от С-400. Газета.Ru

