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В США пес больше часа в одиночку катался на автомобиле

10:32 25.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США пёс угнал машину и катался в ней больше часа. Курьёзный случай произошёл в городе Порт-Сент-Луси во Флориде.

Как сообщает The Washington Post, водитель пропустил свой поворот и заехал в тупик. Мужчина на минуту вышел, чтобы спросить дорогу, в этот момент дверь автомобиля захлопнулась. В салоне остался лабрадор по кличке Макс, который случайно включил заднюю передачу.

Автомобиль целый час нарезал круги, сбив почтовый ящик. Американцу пришлось вызвать полицию и пожарных, которые смогли остановить машину. Пострадавших нет, с собакой тоже всё в порядке.  Говорит Москва

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