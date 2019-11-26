МКБ запускает акцию «Сочиняйте мечты» - кредит за 5 минут
14:27 26.11.2019
Московский кредитный банк (МКБ) с 26 ноября предлагает всем новым клиентам оформить потребительский кредит по ставке от 9,9% годовых без поручительства и обеспечения. В МКБ по правилам акции можно получить в кредит наличными 100-500 тыс. руб. на 6-60 месяцев. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату.
Срок рассмотрения заявки по акции «Сочиняйте мечты» — от 5 минут, при этом положительное решение о выдаче кредита действует месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут проводить через сервис МКБ-платежи, в «МКБ Онлайн», а также через платежные терминалы банка. Условия акции действуют до 31 января 2020 года.
В акции могут участвовать граждане, у которых на дату подачи заявки нет действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Для оформления кредита нужен только паспорт. Кредитные средства могут быть использованы на любые цели кроме открытия и развития бизнеса.
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