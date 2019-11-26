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НОВОСТИ

Москвичам-льготникам с диабетом компенсируют затраты на лекарства

14:54 26.11.2019

Московские льготники, больные диабетом, со следующего года смогут получать специальные городские компенсационные выплаты на приобретение необходимых медикаментов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с марта в Москве проводился соответствующий эксперимент, который оказался удачным. «Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата, - отмечает вице-мэр. - Эксперимент понравился жителям - за полгода подано около 3000 заявлений и отпущено более 12000 упаковок лекарств на 220 млн руб. Мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющим диагноз диабет».

По данным Раковой, диабет - самое распространенное среди граждан-льготников заболевание: из 1,7 млн 400 тыс. больны диабетом. После перехода на новую систему эти пациенты смогут максимально быстро начать лечение, не дожидаясь поступления в определенные аптеки нужного препарата. Пациенту нужно будет подать на приеме у врача заявление на компенсационную выплату, через пять дней он получит деньги на свою банковскую карту и сможет купить на эти деньги необходимое лекарство в любой аптеке Москвы.

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