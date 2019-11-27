Представители всех фракции в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы
19:16 27.11.2019
Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в Мосгордуме во втором чтении был поддержан представителями всех фракций, заявил спикер городского парламента Алексей Шапошников. По его информации, за законопроект проголосовали 35 депутатов, против - семеро (Елена Янчук (КПРФ), Олег Шереметьев (КПРФ), Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), Дарья Беседина («Яблоко»), Елена Шувалова (КПРФ), Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Евгений Ступин (КПРФ), воздержались - двое (Евгений Бунимович и Максим Круглов - оба из «Яблока»).
По словам руководителя департамента финансов, редактора законопроекта Елены Зяббаровой, ко второму чтению полностью или частично учли 35 поправок, внесенных в бюджет.
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