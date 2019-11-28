Алексей Шапошников: Бюджет Москвы до 2022 года одобрен представителями всех фракций
14:53 28.11.2019
При принятии во втором чтении закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» произошла уникальная ситуация – его поддержали парламентарии, которые представляют все депутатские объединения в Мосгордуме, заявил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.
«Есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны представителями всех депутатских объединений в столичном парламенте. Итоговые результаты голосования: 35 – за, 7 – против, 2 – воздержались, один депутат не голосовал», - отметил председатель думы.
Против принятия документа 27 ноября проголосовали Елена Янчук (КПРФ), Олег Шереметьев (КПРФ), Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), Дарья Беседина («Яблоко»), Елена Шувалова (КПРФ), Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Евгений Ступин (КПРФ).
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