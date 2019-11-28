0
0
56
НОВОСТИ

Алексей Шапошников: Бюджет Москвы до 2022 года одобрен представителями всех фракций

14:53 28.11.2019

При принятии во втором чтении закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» произошла уникальная ситуация – его поддержали парламентарии, которые представляют все депутатские объединения в Мосгордуме, заявил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

«Есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны представителями всех депутатских объединений в столичном парламенте. Итоговые результаты голосования: 35 – за, 7 – против, 2 – воздержались, один депутат не голосовал», - отметил председатель думы.

Против принятия документа 27 ноября проголосовали Елена Янчук (КПРФ), Олег Шереметьев (КПРФ), Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), Дарья Беседина («Яблоко»), Елена Шувалова (КПРФ), Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Евгений Ступин (КПРФ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 28.11.2019
Саркози заявил об упадке Европы
0
30
15:00 28.11.2019
Болгарская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
0
69
14:32 28.11.2019
CМИ узнали, какое вино будет делать хозяйство РПЦ
0
110
14:12 28.11.2019
Объединение надзорных органов с похожими функциями может быть разумным решением - Медведев
0
123
14:00 28.11.2019
15 городов подготовили праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Подмосковье"
0
134
13:32 28.11.2019
Две трети украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко
0
166
13:20 28.11.2019
Студента МГУ, рассказавшего о пытках в библиотеке вуза, намерены проверить на детекторе лжи
0
249
13:05 28.11.2019
Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
0
206
13:00 28.11.2019
В убийстве ребенка на Урале подозревают экзорцистов
0
221
12:32 28.11.2019
Половина россиян жалуется на недостаток сна - исследование
0
224

Возврат к списку