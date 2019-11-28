Собянин отметил конструктивное взаимодействие фракций МГД в ходе принятия бюджета Москвы

15:56

Обсуждение проекта бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сопровождалось дискуссиями, спорами и горячими выступлениями, однако в итоге депутаты поддержали документ, который поможет столице развиваться, уверен мэр Сергей Собянин. «Практически все представители фракций проголосовали, часть фракций приняли решение официальное о том, чтобы поддержать этот бюджет. Проголосовало из 45 35 депутатов. Это говорит о том, что контакт, взаимодействие между депутатами, насколько они оппозиционно-громкими ни были, состоялся», - отметил градоначальник, назвав состоявшееся обсуждение «нормальной работой между городским сообществом и исполнительной властью».

По словам мэра, по сравнению с предыдущим годом расходы на главные приоритеты Москвы - здравоохранение и образование - серьезно выросли: на 30,4% и 25,8%. Проект бюджета, напомним, 27 ноября был принят депутатами Мосгордумы во втором чтении.

