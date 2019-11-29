Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал он. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - добавил Песков. "И 31-го [декабря он] тоже будет работать", - заключил представитель Кремля.