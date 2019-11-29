0
0
72
НОВОСТИ

Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков

15:00 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал он. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - добавил Песков. "И 31-го [декабря он] тоже будет работать", - заключил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 29.11.2019
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита
0
11
15:12 29.11.2019
Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге
0
58
14:32 29.11.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
0
110
14:12 29.11.2019
Туск передал полномочия председателя Евросовета Мишелю
0
145
14:00 29.11.2019
Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"
0
147
13:32 29.11.2019
Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
0
173
13:20 29.11.2019
Украина потребовала ареста активов "Газпрома" в Латвии
0
214
13:05 29.11.2019
Правительство предложило ввести крупные штрафы для гендиректоров за участие в картелях
0
187
13:00 29.11.2019
Под Брянском взорвался оставшийся с войны артиллерийский снаряд, погиб человек
0
201
12:32 29.11.2019
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение
0
215

Возврат к списку