Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков
15:00 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал он. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - добавил Песков. "И 31-го [декабря он] тоже будет работать", - заключил представитель Кремля.
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