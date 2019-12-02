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ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах РФ

12:05 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тысяч человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться", - сказал он.

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