Новые квартиры по программе реновации уже получили 16000 человек
17:23 03.12.2019
«В следующем году будем строить, строить, не останавливаться. Более 50 домов в этом районе. Проекты планировок сделали, - сказал градоначальник. - Мы все предусмотрели: школы построили, детские сады. Уже начали вводить дома, строить».
Реновация в Дмитровском районе затронет 55 пятиэтажек, жители которых переедут в новые современные дома. Пять стартовых площадок уже подобраны, обитатели хрущевок уже переезжают в новостройку, введенную в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
Всего по данным городских властей, в новые квартиры в рамках программы реновации перебрались или находятся в процессе переезда уже более 16 тыс. москвичей.
НОВОСТИ
- 17:40 03.12.2019
- Расширение НАТО является угрозой для России - Путин
- 17:12 03.12.2019
- Реальный размер средней пенсии в РФ в октябре вырос на 2,3%
- 17:00 03.12.2019
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении электронных трудовых книжек
- 16:32 03.12.2019
- Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против украинского народа
- 16:12 03.12.2019
- Главой Общественной палаты станет Лидия Михеева - источник
- 16:07 03.12.2019
- Рост тарифов в Москве в 2020 году сохранится в пределах инфляции
- 16:00 03.12.2019
- Премьер-министр Финляндии ушел в отставку из-за скандала с почтой
- 15:32 03.12.2019
- Saxo Bank в "шокирующих предсказаниях" предрек дорогую нефть и выход Венгрии из ЕС
- 15:12 03.12.2019
- США взяли под контроль нефть в Сирии и будут делать с ней все, что захотят - Трамп
- 15:00 03.12.2019
- Милану Кундере вернули гражданство Чехии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать