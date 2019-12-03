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НОВОСТИ

Новые квартиры по программе реновации уже получили 16000 человек

17:23 03.12.2019

В Дмитровском районе Москвы по программе реновации в следующем году будут активно строиться дома – архитекторы уже подготовили проекты планировок и предусмотрели для местных жителей необходимые социальные объекты. По словам мэра Сергея Собянина, также в  районе планируется провести комплексное благоустройство.
«В следующем году будем строить, строить, не останавливаться. Более 50 домов в этом районе. Проекты планировок сделали, - сказал градоначальник. - Мы все предусмотрели: школы построили, детские сады. Уже начали вводить дома, строить».
Реновация в Дмитровском районе затронет 55 пятиэтажек, жители которых переедут в новые современные дома. Пять стартовых площадок уже подобраны, обитатели хрущевок уже переезжают в новостройку, введенную в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
Всего по данным городских властей, в новые квартиры в рамках программы реновации перебрались или находятся в процессе переезда уже более 16 тыс. москвичей.

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