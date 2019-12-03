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Константин Ремчуков: Трамп так и не назвал Россию врагом НАТО

19:03 03.12.2019 Источник: НГ-Online

В рамках саммита НАТО в Лондоне президенты США и Франции выступили перед прессой. Главный редактор НГ Константин Ремчуков в своем "Твиттере" отметил, что Дональд Трамп не назвал Россию врагом альянса. Президент США заявил, что НАТО должно быть готово к любым угрозам.

 Трамп говорит, что НАТО собрало в этом году $130 млрд долларов взносов и получило обязательств на $400 млрд.

Макрон выражает озабоченность окончанием договора по средним и малым ракетам. И хочет быть частью новых переговоров между США и Россией. Он также не понимает, почему Турция воюет с теми, кого Франция и США считают своим союзником.

Трамп говорит, что Обама отказал Эрдогану в приобретении американской системы Патриот. И, мол, этим отказом подтолкнул Турцию к покупке С-400 у России.

На вопрос, является ли Россия врагом НАТО, Трамп говорит, что мы "can go along with Russia" (можем поладить с Россией). Он сослался на Макрона, который думает так же. Трамп так и не назвал Россию врагом, заявив, что НАТО должно быть готово к любым угрозам, в т.ч. и со стороны Китая.

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