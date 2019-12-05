Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве откроется четыре новых онкодиспансера

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В Москве будет внедрен новый стандарт онкологической помощи – решение об этом было озвучено на круглом столе в городской клинической онкобольнице №1, в котором участвовали главные врачи профильных стационаров и ведущие онкологи мегаполиса. По словам мэра Сергея Собянина, встреча позволила принять срезу несколько важных решений.

«Введем новый стандарт онкологической помощи. Он сократит сроки постановки диагноза, повысит его точность и позволит быстрее начать лечение», отметил градоначальник в соцсети «ВКонтакте». - Расширим программу обеспечения таргетными и иммунными препаратами. Будем закупать новейшие лекарства для лечения еще 4 видов онкозаболеваний (сейчас для 6) - рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. В ближайшие годы планируем открыть в Москве четыре новых онкодиспансера, три центра лучевой терапии и несколько профильных отделений в крупнейших городских больницах».

Сейчас в онкологическую службу Москвы входят первичные онкоотделения поликлиник с дневными стационарами, онкодиспансеры при больницах, а также 11 стационаров, в которых создано 1960 онкологических коек, из них 370 - радиологических.