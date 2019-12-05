Российские эксперты убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские независимые эксперты считают, что данные базы московской лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами, которые бежали в США после допингового скандала. Об этом говорится в отчете российских экспертов, который оказался в распоряжении ТАСС.

"В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 гг.), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)", - говорится в отчете.