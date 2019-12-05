0
0
1
НОВОСТИ

Российские эксперты убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США

15:32 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские независимые эксперты считают, что данные базы московской лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами, которые бежали в США после допингового скандала. Об этом говорится в отчете российских экспертов, который оказался в распоряжении ТАСС.

"В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 гг.), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)", - говорится в отчете.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 05.12.2019
Белоруссия не просит у России финансовой поддержки - Лукашенко
0
65
15:00 05.12.2019
В деле Голунова и летних акциях протеста проявились "некоторые издержки" в работе правоохранительной системы - Медведев
0
90
14:32 05.12.2019
На 2020 год запланирован первый коммерческий запуск с космодрома Восточный
0
123
14:12 05.12.2019
В обществе есть запрос на справедливость, но разногласия не решить на площадях - Медведев
0
153
14:00 05.12.2019
Путин продлил на 5 лет полномочия ректоров МГУ и СПбГУ
0
156
13:33 05.12.2019
В новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие - Медведев
0
184
13:23 05.12.2019
В столичных МФЦ покажут рассекреченные документы военных лет
0
175
13:20 05.12.2019
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата, подтвердил МИД Болгарии
0
196
13:05 05.12.2019
Отключение РФ от SWIFT было бы по сути объявлением войны - Медведев
0
273
13:00 05.12.2019
Медведев считает, что смена руководства ЕС дает шанс на улучшение отношений с РФ
0
227

Возврат к списку