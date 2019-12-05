МКБ и "Славнефть" начали взаимодействие через "Транзит 2.0"
17:37 05.12.2019
Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействовать на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД).
Этот сервис позволяет корпоративным клиентам в едином интерфейсе управлять счетами, открытыми в банках-участниках решения НРД, оперативно обмениваться финансовыми документами (платежными поручениями, документами свободного формата и выписками по счетам). Интеграционное решение также позволяет всем компаниям холдинга использовать единый канал «Транзит 2.0» для взаимодействия с МКБ.
«Мы наблюдаем повышенный интерес со стороны крупных холдинговых структур к новым технологическим решениям в каналах дистанционного банковского обслуживания, – отметил управляющий директор МКБ Алексей Рудаков. – Одним из таких решений является система «Транзит 2.0» НРД. МКБ предлагает клиентам воспользоваться новой технологией, позволяющей значительно сократить время и повысить надежность проведения транзакций. Мы рады, что одним из первых клиентов, подключивших услугу, стала НГК «Славнефть». Интеграционное решение НРД позволит компании организовать взаимодействие с нашим банком и другими банками-партнерами по принципу единого окна»
«Транзит 2.0» — это система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками. Она значительно расширяет возможности пользователей: платформа предоставляет корпорациям и банкам возможность обмениваться платежными и иными документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022. Национальный расчётный депозитарий (НРД) — российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.
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