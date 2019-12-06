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НОВОСТИ

Трамп назвал фейком сообщение об отправке 12 тыс военнослужащих в Саудовскую Аравию

09:32 06.12.2019 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!» — написал Трамп.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Пентагон может переправить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военных.  Газета.Ru

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