Трамп назвал фейком сообщение об отправке 12 тыс военнослужащих в Саудовскую Аравию

09:32 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!» — написал Трамп.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Пентагон может переправить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военных. Газета.Ru