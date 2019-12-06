Трамп назвал фейком сообщение об отправке 12 тыс военнослужащих в Саудовскую Аравию
09:32 06.12.2019 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!» — написал Трамп.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Пентагон может переправить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военных. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:20 06.12.2019
- Brexit является одной из грандиозных ошибок Евросоюза - Туск
- 09:05 06.12.2019
- Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегатам от России в ООН
- 09:00 06.12.2019
- В "Нафтогазе" заявили реальном взыскании с "Газпрома" $2,1 млрд
- 22:40 05.12.2019
- После подведения итогов IPO стоимость Saudi Aramco составила $1,7 трлн
- 22:00 05.12.2019
- Потепление "сблизило" голодных белых медведей и жителей чукотского села
- 21:20 05.12.2019
- Спикер Палаты представителей поручила предъявить Трампу обвинение с целью импичмента
- 20:40 05.12.2019
- Минфин США ввел санкции против ряда россиян и российских компаний
- 20:00 05.12.2019
- Штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права могут отменить
- 19:20 05.12.2019
- РФ готова до конца года без предварительных условий продлить СНВ-3 - Путин
- 18:40 05.12.2019
- Le Monde рассказала о "базе российских шпионов" в Альпах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать