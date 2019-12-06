Альберт Камю, возможно, был убит сотрудниками КГБ - Guardian

10:05 Источник: Эхо Москвы

Французский писатель Альберт Камю, возможно, был убит сотрудниками КГБ. Об этом сообщает газета Гардиан, ссылаясь на новую книгу итальянского автора Джованни Кателли.

Нобелевский лауреат погиб в результате ДТП в январе 1960-го года. Ранее уже звучала версия, что автокатастрофа была подстроена советскими спецслужбами в качестве мести писателю за осуждение советского вторжения в Венгрию и поддержку Бориса Пастернака. Эхо Москвы