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НОВОСТИ

Альберт Камю, возможно, был убит сотрудниками КГБ - Guardian

10:05 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Французский писатель Альберт Камю, возможно, был убит сотрудниками КГБ. Об этом сообщает газета Гардиан, ссылаясь на новую книгу итальянского автора Джованни Кателли.

Нобелевский лауреат погиб в результате ДТП в январе 1960-го года. Ранее уже звучала версия, что автокатастрофа была подстроена советскими спецслужбами в качестве мести писателю за осуждение советского вторжения в Венгрию и поддержку Бориса Пастернака.  Эхо Москвы

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