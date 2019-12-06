Казахстанцам не нужно делать трагедию из заявлений МИД Украины - советник президента

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник президента Казахстана Ерлан Карин в своем телеграм-канале в пятницу заявил, что гражданам страны не нужно делать трагедию из сообщений МИД Украины в связи с высказыванием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

"Мы все еще страдаем провинциальным мышлением. Это наглядно видно по нашим дискуссиям вокруг международных и внешнеполитических тем", - написал Карин. Он отметил, что для казахстанской экспертной аудитории зачастую "важно, что про нас подумают другие, что скажут, как отреагируют, обидятся на нас или не обидятся", хотя нужно "отталкиваться от национальных интересов".

"Отсюда и такая чуть ли паническая реакция на сообщения, что МИД другой страны якобы готовит какие-то демарши, вызвал нашего посла. Все эти ноты, демарши - это дипломатическая рутина, нечего из всего этого делать трагедию. Честно говоря, это последнее, что должно нас волновать, мы должны быть прагматиками, преследовать, прежде всего, свои интересы и не подстраиваться под чужое мнение, тем более, пытаясь понравиться всем одинаково", - считает советник президента.