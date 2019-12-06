Самым теплым за всю историю метеонаблюдений может стать в РФ 2019 год

15:32 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Уходящий год может стать для России самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Можно спрогнозировать с большой вероятностью, что для России этот год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений», - сказал Вильфанд. Он уточнил, что уже прошедший период года был очень теплым, в декабре также прогнозируется температура воздуха выше нормы. Агентство городских новостей "Москва"