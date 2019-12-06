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Библиотека Национальной академии наук Украины уничтожена при пожаре в Одесском колледже

19:15 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полностью уничтожил научную библиотеку, оборудование и опытные образцы института морской биологии Национальной академии наук Украины. Об этом сказано в сообщении НАН Украины в "Фейсбуке".

"Наибольший ущерб понесло государственное учреждение "Институт морской биологии НАН Украины": полностью уничтожено научную библиотеку учреждения, его лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что институт располагался в том же здании, что и колледж.

Президиум НАН создал специальную комиссию с целью выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа причиненного ущерба, а также наработке предложений по обеспечению дальнейшего функционирования института.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. По данным Государственной службы по ЧС Украины, на пожаре погибли 4 человека, 30 пострадали, судьба 11 остается неизвестной.

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