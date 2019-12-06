Более 90 опасных исламистов высланы из ФРГ с конца 2016 года - СМИ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ФРГ с конца 2016 года выслали из страны более 90 потенциально опасных исламистов. Об этом сообщил в пятницу журнал "Шпигель" со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП).

По оценке кабмина, депортированные могли пойти на особо опасные преступления, прежде всего террористические акты. Больше других выслали власти трех регионов: Северный Рейн - Вестфалия (29 человек), Баден-Вюртемберг (16), Берлин (10).

Всего на настоящий момент правительство ФРГ считает потенциально опасными 225 человек. 40% из них - сирийцы, которых власти Германии пока не считают возможным депортировать на родину.