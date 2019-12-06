Более 90 опасных исламистов высланы из ФРГ с конца 2016 года - СМИ
20:15 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти ФРГ с конца 2016 года выслали из страны более 90 потенциально опасных исламистов. Об этом сообщил в пятницу журнал "Шпигель" со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП).
По оценке кабмина, депортированные могли пойти на особо опасные преступления, прежде всего террористические акты. Больше других выслали власти трех регионов: Северный Рейн - Вестфалия (29 человек), Баден-Вюртемберг (16), Берлин (10).
Всего на настоящий момент правительство ФРГ считает потенциально опасными 225 человек. 40% из них - сирийцы, которых власти Германии пока не считают возможным депортировать на родину.
НОВОСТИ
- 19:45 06.12.2019
- Из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва из здания МГУ эвакуированы около 1500 человек
- 19:15 06.12.2019
- Библиотека Национальной академии наук Украины уничтожена при пожаре в Одесском колледже
- 18:45 06.12.2019
- Отсутствие реакции на предложение Путина не меняет позиции РФ по РСМД - Лавров
- 18:15 06.12.2019
- Группировку пытавшуюся продать радиоактивные вещества арестовали в Вене - Европол
- 17:40 06.12.2019
- В Москве чаще воруют деньги и украшения, а в регионах - все, что плохо лежит - МВД
- 17:12 06.12.2019
- Минэкономразвития ожидает резкого замедления инфляции в январе
- 17:00 06.12.2019
- Россия уступила место главной угрозы для США Китаю - опрос
- 16:32 06.12.2019
- Гипотезу о причастности сотрудников КГБ к смерти Камю историк спецслужб назвал "чушью"
- 16:12 06.12.2019
- В 2018 году в мире от кори умерло 140 тыс человек
- 16:00 06.12.2019
- Компетентные органы изучают имущество чиновников, "псевдодоклады" не нужны - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать