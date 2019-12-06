Париж: Из-за забастовки транспортников образовалось огромные пробки и таксисты подняли цену
22:45 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пробки протяженностью почти 580 км образовалось в пятницу вечером в столичном регионе Иль-де-Франс из-за забастовки работников сферы транспорта. Такие данные приводит сервис Sytadin ("Ситадин") Управления дорожного движения региона.
Серьезные проблемы испытывают автолюбители на большей части бульвара Периферик, который выполняет функции кольцевой дороги вокруг Парижа. В сложном положении оказались водители на автострадах, ведущих в аэропорты Орли к югу и Руасси - Шарль де Голль к востоку от французской столицы. За час - по состоянию на 19:00 (21:00 мск) - длина пробок сократилась до 470 км, но это все равно существенно выше обычных для этого времени суток 200-300 км.
Диспетчеры такси честно сдержали обещание оставить на прежнем уровне цены в день массовых протестов 5 декабря, приуроченных к началу забастовки против пенсионной реформы. Однако уже в пятницу стоимость поездки в аэропорт и даже по городу выросла в полтора-два раза, хотя большинство таксистов пользуются преимуществом выделенной полосы и меньше стоят в пробках.
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