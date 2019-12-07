В России повысилась смертность от отравления алкоголем
09:00 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за 9 месяцев 2019 г. выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Центра разработки национальной алкогольной политики.
"По итогам января-сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 5 тыс. 10 человек (111,9% от уровня 2018 года) или 4,6 человек на 100 тысяч населения", - отмечается в сообщении.
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