В России повысилась смертность от отравления алкоголем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за 9 месяцев 2019 г. выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Центра разработки национальной алкогольной политики.

"По итогам января-сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 5 тыс. 10 человек (111,9% от уровня 2018 года) или 4,6 человек на 100 тысяч населения", - отмечается в сообщении.