СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

16:10 Источник: Интерфакс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании СНБО в субботу под председательством президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате" в Париже, который будет воплощаться в жизнь как основной.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО, который был показан в эфире "5 канала".

Данилов отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Украины. "Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал он.