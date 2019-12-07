СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
16:10 07.12.2019 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании СНБО в субботу под председательством президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате" в Париже, который будет воплощаться в жизнь как основной.
"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО, который был показан в эфире "5 канала".
Данилов отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Украины. "Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал он.
НОВОСТИ
- 15:55 07.12.2019
- Лукашенко: Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть...
- 15:46 07.12.2019
- Около 85% пассажиров отметили улучшение качества поездок на МЦД
- 15:40 07.12.2019
- Италия намерена запустить "серьезное политическое обсуждение" санкций против России
- 15:40 07.12.2019
- В России запатентован новый двигатель для достижения гиперзвуковой скорости
- 15:18 07.12.2019
- Следить за очередью в Эрмитаж можно будет следить через Сеть
- 13:55 07.12.2019
- Boeing могут оштрафовать на несколько миллиардов за установку некачественных деталей
- 12:50 07.12.2019
- Медведев рассказал, почему Россия не может прекратить поставки газа через Украину
- 12:40 07.12.2019
- В Минске проходит неразрешенная властями акция против углубления интеграции с РФ
- 12:00 07.12.2019
- Америка возобновила переговоры с талибами
- 11:00 07.12.2019
- Экзамен на водительские права в ГИБДД может серьезно измениться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать