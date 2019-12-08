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Сейчас США в роли догоняющего по разработке гиперзвуковых вооружений - Эспер

09:15 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Об этом он заявил в субботу во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в "Фейсбуке".

Эсперу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России. "Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего", - ответил он. "Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений", - добавил министр.


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