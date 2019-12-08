0
0
73
НОВОСТИ

На воду официально спущен новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд"

09:45 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер - CVN 79) - официально спущен на воду. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании "Хантингтон Ингалз индастриз" (Huntington Ingalls Industries, HII), выполняющей строительство корабля.

"Авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII "Ньюпорт-Ньюс шипбилдинг" (Newport News Shipbuilding), расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в HII, резка первого листа стали для корабля состоялась в феврале 2011 года. "Авианосец "Джон Кеннеди" будет передан Военно-морским силам США в 2022 году", - сообщили в компании.

"Джон Кеннеди" является вторым авианосцем типа "Джеральд Форд". На нем установлена электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предшествующего проекта "Нимиц" (Nimitz). Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тыс. тонн, скорость - более 30 узлов. В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила 3,35 млрд долларов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 08.12.2019
В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес ночью серию авиаударов по ХАМАС - армия
0
55
09:15 08.12.2019
Сейчас США в роли догоняющего по разработке гиперзвуковых вооружений - Эспер
0
133
21:57 07.12.2019
Путин и Лукашенко вели переговоры в Сочи более пяти часов
0
1008
20:27 07.12.2019
"Нафтогаз" назвал условия при котором возможен "нулевой вариант" с "Газпромом"
0
1111
19:23 07.12.2019
В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 11 подростков
0
820
18:43 07.12.2019
Бурджанадзе: Политики России хотят улучшения грузино-российских отношений
0
948
18:00 07.12.2019
Венецианская комиссия преподнесла властям Украины неприятный сюрприз
0
1118
17:35 07.12.2019
Власти не стали задерживать участников неразрешенного митинга в Минске
0
869
17:05 07.12.2019
Украина не снимает крымский вопрос с повестки дня - СНБО
0
901
17:00 07.12.2019
На Олимпиаде в Токио российские атлеты будут представлять команду ОКР
0
1016

Возврат к списку